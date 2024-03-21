Орловские токсикологи по запаху забраковали партию сои

Подозрение у специалистов вызвал специфический запах зерна.

В Орловском химико-токсикологическом отделе ФГБУ «ВНИИЗЖ» в рамках государственного задания исследовали пробу зерна сои, предназначенного на пищевые цели. Как пояснили в учреждении, проба была исследована на соответствие требованиям ГОСТ и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». В результате было выявлено «несоответствие запаха и превышение влажности», то есть те ключевые признаки, которые наводят на мысль о неправильном хранении зерна.

«С другой стороны, если нарушения были допущены, и влажность зерна превышает нормативную, это повлияет на сохранность зерна в дальнейшем, – говорят в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Влажность зерна – основополагающий показатель качества, который влияет на сохранность зерна на складах. При повышенной влажности микроорганизмы активно развиваются в зерне с выделением большого количества тепла. А низкая теплопроводность зерновой массы не позволяет ему выйти из толщи зерна».

Вследствие этих процессов, поясняют эксперты, температура зерновой массы повышается. Затем начинается так называемый процесс самосогревания, который приводит к порче всего зерна: снижается его сыпучесть, оно темнеет, отпотевает и плесневеет. Кроме того, появляется специфический запах, а запах зерна, подчеркивают специалисты, является одним из важнейших критериев его качества. «Например, плесенный запах появляется у влажного и сырого зерна в результате развития плесневых грибков. Этот запах быстро переходит сначала в едва уловимый, а затем резко ощутимый затхлый запах», – уточнили эксперты.

Ранее ТУ Россельхознадзора сообщало, что в 2023 году было проведено 2759 мероприятий по контролю за оборотом зерновой продукции, выявлено 1007 правонарушений, составлено 56 протоколов об административном правонарушении. В ходе контрольно-надзорных мероприятий в целом было проконтролировано 10,1 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Проверки показали, что 623,69 тысячи тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств.

ИА «Орелград»