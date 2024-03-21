«Торговые ряды» получат единую зону охраны

Власти ищут подрядчика на разработку соответствующего проекта.

Объединенная зона охраны должна появиться в Орле в границах улиц Гостиной и Гагарина, а также Богоявленской площади. Соответствующий тендер на разработку научно-проектной документации объявило региональное управление по государственной охране объектов культурного наследия. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 2 миллиона рублей. Средства будут выделены из бюджета Орловской области транзитом черед департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.

Как следует из технического задания, в границы объединенной зоны охраны войдут шесть объектов культурного наследия: здание ДК «Профсоюзов», начало XIX в., улица Гагарина, 2; «Ансамбль домов», конец XVIII-XIX века, 1929-1950 годы, улица Гостиная, 1; «Торговые ряды», 1849 год, улица Гостиная, 2; «Дом жилой», середина XX в., улица Гостиная, 3; «Здание учетно-кредитного техникума», 1957 год, улица Гостиная, 4; «Богоявленская церковь», 1644 год, 1760 год, XIX в., Богоявленская площадь, 1.

Цель установления объединенной зоны заключается в обеспечении сохранности объектов культурного наследия посредством регулирования градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на их территории. Иными словами, власти впоследствии утвердят не только границы охранной зоны, но и правовой режим использования объектов и земель, включенных в нее. Это позволит оградить дома-памятники от тех видов работ, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на их сохранность и историческую среду.

Подрядчику будет отведен срок до 25 июля 2024 года. Для подготовки проекта ему разрешат пользоваться необходимой градостроительной документацией, в том числе генеральным планом города Орла и правилами землепользования и застройки, проводить топографическую съемку, изучать кадастровые планы и историко-архивные сведения. В рамках проекта подрядчик должен разработать требования к режимам использования земель в границах зон охраны.

Разработанная научно-проектная документация должна будет пройти историко-культурную экспертизу за счет средств, предусмотренных этим же государственным контрактом. Положительное заключение экспертов станет основанием для передачи проекта в управление по госохране памятников. Затем областные власти официально утвердят границы объединенной зоны охраны и режим использования территорий памятников.

ИА «Орелград»