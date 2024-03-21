Орловский бизнес оценил административные барьеры

Только 2 процента предпринимателей отметили негативное влияние чиновников.

Областные власти обнародовали результаты мониторинга наличия или отсутствия административных барьеров в предпринимательской деятельности. Исследование проводилось в формате интернет-опроса предпринимателей. Как и годом ранее, большинство респондентов (31,7 процента) оказались представителями сферы предоставления различных услуг. Далее идут участники опроса, занимающиеся торговлей (27 процентов респондентов), производством сырья и материалов для дальнейшей переработки (15,9 процента), производством конечной продукции (12,7 процента), производством компонентов для конечной продукции (4,8 процента). Иными видами деятельности оказались заняты также 4,8 процента респондентов, принявших участие в опросе.

Наиболее значимыми барьерами для своего бизнеса участники опроса назвали нестабильность законодательства и высокие налоги – 36 и 24 процента соответственно. Примерно такой же результат был зафиксирован и при аналогичном опросе в 2022 году. Однако в 2023 году к значимым барьерам предприниматели также отнесли сложность получения доступа к земельным участкам (об этом заявили 13 процентов опрошенных), сложность и затянутость процедуры получения лицензий (9 процентов респондентов).

«Среди иных результатов следует отметить, что незначительное число участников опроса отметили также наличие сложностей в виде ограничений на доступ к госзакупкам, в том числе компаний с госучастнием, необходимость установления партнерских отношений с органами власти, а также коррупцию, – говорится в докладе департамента экономического развития. – При этом 14 процентов респондентов (плюс 2 процентных пункта к 2022 году) выразили мнение, что в регионе нет необоснованных ограничений».

Доля ответов «Нет административных барьеров» и «Административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат» по итогам опроса 2023 года составила 62 процента. Еще около 20 процентов респондентов затруднились с ответом, 10 процентов отметили необходимость значительных затрат для преодоления административных барьеров, а 8 процентов указали на наличие непреодолимых барьеров. Респондентам был задан и такой вопрос: «Как, по Вашей оценке, изменился уровень административных барьеров на рынке, основном для бизнеса, который Вы представляете, в течение последних 3 лет».

В динамике за 2021-2023 годы 36 процентов респондентов выразили мнение, что бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше. Деятельность органов власти в основном получила положительную оценку. Так, порядка 63 процента респондентов считают, что власти помогают бизнесу своими действиями, 8 процентов – что «в чем-то помогают, а в чем-то мешают». Только 2 процента орловских предпринимателей негативно оценили деятельность органов власти на основном для себя рынке.

ИА «Орелград»