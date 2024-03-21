Орловские власти объяснили причину ночного шума

21.3.2024 | 10:50 Новости, Происшествия, СВО

Она не связана с новыми атаками дронов.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Тема обсуждалась в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру Андрея Клычкова. Орловцы стали спрашивать губернатора о причине странного шума (в виде громких хлопков), который обеспокоил многих накануне вечером, примерно около 22 часов 30 минут.

«Никаких взрывов (ПВО не работали тоже) не было!» – отреагировал лично Клычков.

Далее в комментариях отписалось официальное сообщество Орловской области «ВКонтакте».

«По информации Управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, в Орловской области никаких происшествий не зарегистрировано. Военные на полигоне проводили ночные стрельбы», – пояснили представители региональной администрации.

Ранее Росгвардия предупреждала орловцев о том, что в марте на полигоне, расположенном на Итальянской улице, вновь пройдут стрельбы.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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