За сутки вода в Оке поднялась на полметра

Повышение зафиксировано и на других реках.

Об этом сообщили в Орловском гидрометцентре.

На восемь часов утра сегодняшнего дня наиболее значительное повышения уровня воды отмечено в Оке в районе Костомарово. Показатель вырос на 51 сантиметр – до 311 сантиметров. При этом здесь вода начнёт заливать пойму уже с отметки в 350 сантиметров.

Также заметно подрос уровень в реке Цон в районе посёлка Новолуние (плюс 40 сантиметров) и в реке Кроме в районе деревни Черкасской (плюс 39 сантиметров). Кстати, в областном центре вода в Оке, наоборот, снизилась, пусть и всего на один сантиметр.

Также синоптики отметили, что практически все реки очистились от льда. Исключением стали отдельные участки на Орлике, Зуше (в районе Мценска и Новосиля), Нугре и Оптухе.

Ранее МЧС сообщило о возможном подтоплении моста в Орловском муниципальном округе.

ИА «Орелград»