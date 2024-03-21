Проект охранной зоны в центре Орла создадут к августу

21.3.2024 | 14:55 Культура, Новости

В неё войдут шесть объектов культурного наследия.

Фото: ИА “Орелград”

Речь идёт о территории, ограниченной Богоявленской площадью, а также улицами Гостиной и Гагарина. На ней располагаются Богоявленский собор, Торговые ряды (Гостиная, 2, и Гостиная, 3), здания «Дворца Культуры Профсоюзов» и банковского колледжа, а также «ансамбль домов» по Гостиной, 1.

Официальный конкурс на разработку документации для установления охранной зоны объявило областное Управление по государственной охране объектов культурного наследия. Начальная (максимальная) цена контракта составляет два миллиона рублей.

Выполнить задание нужно уже до 25 июля текущего года.

Напомним, что примерно на этой же территории планируется построить комплекс «Судбищенская битва». На следующей неделе его эскизный проект обсудят на сессии горсовета Орла.

ИА «Орелград»


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