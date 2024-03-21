За неделю границы Орловщины нарушили 25 вражеских БПЛА

Только часть из них обезвредили над нашей областью.

Остальные БПЛА сопроводили за пределы орловского региона – оперативные решения по ним были приняты позднее. О 25 вражеских дронах упомянул губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. Очевидно, что рост такой активности был напрямую связан с выборами президента России.

«За прошлую неделю, по разным сводкам, около 25 беспилотников летели через область, сбивали их на территории области, и враг пытался максимально дезорганизовать, запугать», – отметил орловский глава. В то же время Клычков отметил, что противники не достигли своей цели, напротив, орловские избиратели показали рекордную явку.

«Хочу всех поблагодарить за огромные потоки людей, которые приходили, которые голосовали, которые сделали свой выбор», – заключил Клычков.

Ранее областные власти рассказали об источнике шума, который некоторые орловцы слышали в вечернее время.

ИА «Орелград»