В Орле стартовал конкурс для молодых и будущих избирателей

Конкурс «Мой выбор – шаг в будущее!» объявил региональный избирком.

В Орловской области стартовал территориальный этап конкурса «Мой выбор – шаг в будущее!», который продлится по 20 мая 2024 года. На последующем, региональном этапе конкурса рассматриваются работы, прошедшие территориальный этап конкурса. Об этом сообщает облизирком. Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, повышения у них интереса к избирательному процессу, популяризации участия в выборах и формирования семейных традиций участия в выборах.

Он проводится Избирательной комиссией Орловской области совместно с региональным и городским молодежными избиркомами, территориальными избиркомами. К участию допускаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области, в возрасте от 10 до 35 лет включительно, в том числе коллективы авторов. Конкурс проводится по трем номинациям: «Что для меня выборы?»; «Моя семья и выборы» и «Интеллектуальные выборы». Установлены четкие критерии оценки: соответствие работы заявленной теме и требованиям, информативность, эстетичность работы, общественная значимость содержания, новизна идеи, оригинальность.

В номинации «Что для меня выборы?» работы принимаются в форме видеоролика длительностью не более 3 минут со стихотворением, рассказом, репортажем, сюжетом, историей про свое отношение к выборам. Надо рассказать, почему это важно, про свою историю участия в выборах, историю члена комиссии, выборного лица и т.п. В номинации «Моя семья и выборы» работы принимаются в форме: рисунка (его фотографии, скана или в электронном виде) фотографии членов семьи, принимающих участие в выборах, коллажа, презентации и т.п. В номинации «Интеллектуальные выборы» надо представить не менее трех ребусов или не менее одного кроссворда (не менее 12 слов), либо не менее пяти вопросов с визуализацией (картинки, фото, музыкальный или видеовопрос).

Один участник может представить не более одной конкурсной работы в каждой номинации. Не допускается создание и представление работ, выполненных с нарушением избирательного законодательства, с нарушением избирательных прав граждан, тайны голосования, с нарушением запрета на ведение предвыборной агитации в день голосования, иными нарушениями избирательного законодательства. Не принимаются не соответствующие тематике конкурс работы и работы рекламного характера. Ответственность за соблюдение авторских прав несет тот, кто прислал работу на конкурс. Победители будут награждены дипломами Избирательной комиссии Орловской области и памятными сувенирами, приобретаемыми за счет средств федерального бюджета.

ИА «Орелград»