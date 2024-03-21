В Орле могут поднять штраф для зайцев в 12,5 раз

Решение могут принять уже 29 марта.

С инициативой выступила городская администрация. Сегодня её официально поддержал профильный комитет горсовета. Теперь дело осталось за одобрением всех депутатов – острый вопрос рассмотрят на ближайшей сессии.

Сейчас штраф за безбилетный проезд в Орле составляет двести рублей. Планируется, что новым размером взыскания станут две с половиной тысячи рублей.

Ранее мэрия официально предлагала штраф в целых пять тысяч. Однако тогда комитет отклонил предложение и отправил его на доработку.

Администрация города оценивает долю неоплаченных поездок на уровне 18%, а выпадающие доходы – примерно в 50 миллионов рублей. При этом валидаторами для оплаты картой оборудованы всего 20 транспортных средств. Правда, в этом году их число вырастет сразу до ста. Об этом сообщили в пресс-службе городского Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»