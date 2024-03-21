В Орловской области ЕГЭ отрепетируют без выпускников

В регионе продолжается подготовка к основному периоду сдачи экзаменов.

Как сообщили в Региональном центре оценки качества образования, в Орловской области в рамках подготовки к проведению ЕГЭ пройдут тренировочные мероприятия по географии, литературе, английскому языку (устная часть) и информатике. Апробация пройдет в 23 пунктах проведения экзамена (ППЭ), которые будут задействованы в основной период. Условно тренировку организаторы разделили на пять этапов.

Первый стартует 21 марта с апробации сдачи экзамена по географии, далее: 28 марта – по английскому языку (устная часть), 11 апреля – по литературе, 16 апреля – по информатике в компьютерной форме, 7 мая – по литературе и английскому языку (устная часть). Участие выпускников образовательных организаций в апробации не предусмотрено, участники будут условными.

Так, на каждую планируемую аудиторию распределено: на географию и литературу – по три условных участника; на английский язык (устная часть) – не менее двух условных участников в аудитории подготовки и по два условных участника на каждую станцию записи устных ответов; на КЕГЭ – по количеству станций КЕГЭТ. В одной аудитории можно установить не более четырех станций организатора. Тренировочные мероприятия будут проведены с выполнением планирования и «рассадки», в них будут задействованы все аудитории и все техническое оборудование, запланированные для проведения ЕГЭ в 2024 году

«Проведение апробаций поможет оценить, насколько технологически готовы ППЭ, убедиться, что вся техника корректно работает. Это позволит провести экзаменационную кампанию без технических сбоев и нарушений», – считает Дмитрий Логутеев, директор Регионального центра оценки качества образования.

ИА «Орелград»