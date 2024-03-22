Эвакуация населения стала одним из приоритетов в Орле

Определены основные приоритеты в области гражданской обороны.

Губернатор Андрей Клычков утвердил основные приоритетные направления деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Орловской области в 2024 году. В их число вошло совершенствование системы управления гражданской обороны (ГО), а также систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Приоритетом объявлена подготовка и поддержание в постоянной готовности защитных сооружений ГО и средств индивидуальной защиты, обеспечение требуемого уровня обеспеченности населения коллективными и индивидуальными средствами защиты. Также в перечень включена подготовка мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения.

Планируется применение новых методов и форм подготовки руководителей, специалистов и населения в области защиты населения от угроз различного характера, в том числе внедрение современных методик и технических средств обучения. Губернатор ориентирует подчиненных на повышение качества проведения командно-штабных учений и тренировок, тактико-специальных учений. Новый толчок к развитию и совершенствованию должна получить система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Она должна быть интегрирована в комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Орловской области.

Соответственно, приоритетным направлением стала разработка регламентов необходимого межведомственного взаимодействия. Губернаторский документ также предусматривает внедрение новых подходов по предупреждению ЧС на потенциально опасных и критически важных объектах. Решать эту задачу власти планируют в том числе за счет создания условий для развития систем автоматического мониторинга технического состояния производственных фондов.

Приоритетом также остается развитие материально-технической базы и повышение уровня оснащенности сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС и гражданской обороны, в том числе нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и добровольных формирований.

ИА «Орелград»