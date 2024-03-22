В Генплан Орла внесут новые крупные водоводы

Поправки обсудили на комитете горсовета 21 марта.

Руководитель управления градостроительства Орловской области Вячеслав Миронов отметил, что внесение изменений необходимо в целях актуализации сведений о сетях. Один водовод идет от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе (8 км). Также запланировано строительство кольцевого водовода по улицам Цветаева, Куйбышева, Героев пожарных, Наугорскому шоссе. Эти сети необходимы для развития не только территории, по которой заключен и планируется заключение договора о комплексном развитии, но и для застройки пустующих участков. Также в Генплан решили внести водовод от улицы Авиационной до Генерала Родина (3 км), строительство сетей по улице Скворцова для размещения межвузовского кампуса и далее.

Понимание источников финансирования есть, отметил первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров, отвечая на вопросы депутатов. Председатель комитета по строительству и перспективному развитию Валерий Глущенко отметил, что новые сети будут способствовать развитию не только отдельных территорий, но всего района.

Комитет поддержал поправки. Вопрос будет вынесен на сессию.

ИА “Орелград”