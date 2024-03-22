«Струг»: депутатам объяснили благоустройство сердца Орла

«Стрелка», площадь у Богоявленского собора и сквер у «Торговых рядов».

Территория в центре Орла должна кардинально измениться. Она станет частью мемориального комплекса «Судбищенская битва». Концепцию разработало Бюро музейной сценографии «Метаформа» из Санкт-Петербурга (19,69 млн рублей). На этой основе ЗАО «Горпроект» детально проработает площадку в Орле (12 млн рублей). 21 марта на заседании профильного комитета обсудили эскизный проект и попросили о согласовании изменения архитектурного облика заповедной зоны.

Работу представила разработчик Елена Шаренкова. В проектную группу входили историки, краеведы, искусствоведы, архитекторы и музейщики, пояснила она.

Въезд на территорию предусмотрен по улице Гагарина. У ДК Профсоюзов организована просторная парковка, в том числе на четыре туристических автобуса. Прямо за ней в сторону сквера два объекта: ТП (видимо, трансформаторная подстанция), второй – кафе, которое ранее было туалетом и должно вернуться к этой полезной функции. Сооружения планируют одеть в перфорированные панели с фрезеровкой крепостной стены.

Также будет расширена парковка между зданием музея и сквером за счет переноса пешеходной дорожки в глубину зеленой зоны. Кроме того, для машин места предусмотрели на площади перед храмом. Там же смогут разворачиваться автобусы.

Минуя санитарное здание, туристы и горожане пройдут по центральной аллее к ротонде – малый архитектурный объект с местами отдыха. В беседке можно проводить лекции и занятия, отметила Елена Шаренкова. Далее по скверу еще одна круглая площадка с вертикальной клумбой.

Елена Шаренкова отметила, что ранее на площади у Богоявленского собора действовал молочный рынок. Также она продемонстрировала фотографии из архивов. В русле концепции питерских коллег орловцы продолжают развивать эту зону таким образом, чтобы здесь можно было проводить всяческие ярмарочные мероприятия. Будут предусмотрены технические возможности для размещения палаток.

Далее путешественники проходят к памятнику Ивану Грозному. В настоящий момент эта территория тоже нуждается в обновлении. В смету будет заложена очистка фундамента, камней. Также решили проложить две дорожки, которые протоптали пешеходы по газону.

Между памятником царю и храмом запроектирована площадка, с который уже стартует парк Орловская крепость. После входного знака переходим к артобъекту, который называется «струг». В 1730 году Орел был обозначен как большая торговая площадка, отметила Елена Шаренкова. На лодках перевозилось большое количество хлеба со всех областей. На противоположной стороне Оки был порт. «Струг» призван его обозначить. Это будет фотозона, на фоне которой экскурсовод может рассказать про первый орловский порт.

После этого переходим непосредственно к визуализации крепости. Придется преодолеть мост через ров, приближаясь к объекту, который частично показывает первую караульную башню.

Оригинал был 25-метровой высоты, плюс 10-метровое основание, поэтому будет воссоздан лишь фрагмент ворот, через которые виртуально входим в парковую зону Орловской крепости. По периметру она обозначена, повторяя размер, чтобы люди ощущали масштаб. В центре макет из бронзы.

Большое значение уделено археологическому окну, отметила Елена Шаренкова. Его запланировали там, где находился храм. Будет показано каменное основание здания и создана какая-то археологическая инсталляция, которая должна быть интересна зрителям и приглашать их в Краеведческий музей для детального рассмотрения артефактов, найденных при раскопках. Размер окна 4х7 метров.

Кроме того, в качестве визуального эффекта выступает проекционное окно. В нем можно увидеть весь объем крепости в масштабе.

На достаточном удалении от исторического объекта находится сценическая площадка, где будут проходить различные мероприятия, фестивали. Никаких скамеек не запланировали. Это «все в свободном режиме». Люди будут размещаться на лужайках, сообщила Елена Шаренкова.

На склоне «Стрелки» со стороны слияния Оки и Орлика запланировали площадку для обзора территории и любования на фонтан на водной глади.

В проекте много приемов освещения – контурное, линейное. Большую часть светильников можно будет применять ситуативно, в соответствии с мероприятиями.

На благоустраиваемой территории уже растут достаточно большие деревья. В основном озеленение будет заключаться в устройстве газонов. Деревья высадят вдоль новых дорожек. Забор Богоявленского собора задекорируют сиренью.

«Надеемся на то, что все наши объекты будут хорошо восприняты нашими жителями», – сказала Елена Шаренкова, отметив, что в любом случае элементы достаточно антивандальные.

Депутаты в целом одобрили проект. Однако попечалились, что у города может не хватить денег на содержание такой красоты. Любопытно, что в концепцию не вошло летнее кафе «Славутича». Однако, что с ним будет? Чиновники и проектировщики прямо не ответили. Одобрение изменений архитектурного облика обсудят также на заседании горсовета. Отдельно администрация планирует ремонт подвесного моста.

Напомним, музейно-образовательный комплекс и мемориал «Судбищенская битва» объединит четыре площадки: музейно-образовательный центр в Орловском краеведческом музее, визит-центр и территорию поля Судбищенской битвы в Новодеревеньковском районе, парк «Орловская стрелка», а также детинец Орловского кремля и сквер Богоявленской площади.

ИА “Орелград”