Границу между Орловщиной и Брянщиной будут проводить на выезде

22.3.2024 | 12:17 Новости, Общество

Два региона всё ещё не могут прийти к единому решению.

Фото: www.google.com

Об этом стало известно на заседании градостроительного комитета облсовета, сообщают «Орловские новости». Вопрос поднял первый заместитель спикера Михаил Вдовин.

Исполняющий обязанности главного архитектора Орловской области Вячеслав Миронов рассказал, что границы нашего региона с другими субъектами РФ утверждены на 98%. «С Брянском планируем выезд организовать», – уточнил специалист.

«Мы границы не можем 15 или 20 лет определить» – возмутился Вдовин. Однако Миронов указал, что проблема может быть снята только тогда, когда руководство двух регионов найдёт подходящее решение.

Ранее Миронов, ещё занимая другую должность (начальника областного управления градостроительства, архитектуры и землеустройства), обещал полностью решить проблемы с границами Орловщины в 2020-м году. Спорный участок находится между Дмитровским районом Орловской и Брасовским районом Брянской областей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования