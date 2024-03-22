Границу между Орловщиной и Брянщиной будут проводить на выезде

Два региона всё ещё не могут прийти к единому решению.

Об этом стало известно на заседании градостроительного комитета облсовета, сообщают «Орловские новости». Вопрос поднял первый заместитель спикера Михаил Вдовин.

Исполняющий обязанности главного архитектора Орловской области Вячеслав Миронов рассказал, что границы нашего региона с другими субъектами РФ утверждены на 98%. «С Брянском планируем выезд организовать», – уточнил специалист.

«Мы границы не можем 15 или 20 лет определить» – возмутился Вдовин. Однако Миронов указал, что проблема может быть снята только тогда, когда руководство двух регионов найдёт подходящее решение.

Ранее Миронов, ещё занимая другую должность (начальника областного управления градостроительства, архитектуры и землеустройства), обещал полностью решить проблемы с границами Орловщины в 2020-м году. Спорный участок находится между Дмитровским районом Орловской и Брасовским районом Брянской областей.

ИА «Орелград»