В поликлинике №3 сделали кабинеты, но не установили вентиляцию

22.3.2024 | 12:31 Медицина, Новости, Строительство

Спикер орловского облсовета лично проверил состояние объекта.

Леонид Музалевский посетил здание поликлиники как председатель областного Совета народных депутатов и секретарь Орловского регионального отделения «Единой России». С минувшего года здесь идёт капремонт, который затянулся.

«Причин тому несколько: изменение и дополнение первоначального проекта, увеличение объёма работ, а также невозможность остановки деятельности медучреждения. Ремонт ведётся частями, а параллельно продолжается приём пациентов», – констатировал «народный избранник».

Как установила проверка, скоро в отремонтированную часть здания можно будет переводить медработников. Осталось лишь завершить монтаж вентиляционной системы, а также некоторые задачи на цокольном этаже здания. «В целом работы ведутся, ремонт кабинетов уже завершён», – отметил спикер областного совета.

На данный момент в поликлинике на учёте стоят около 100 тысяч человек – примерно треть населения города. Работы выполняет ООО «Авилон». Ремонт должен был завершиться до конца минувшего года.

ИА «Орелград»


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