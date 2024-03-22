В приюте для орловских собак выявили букет нарушений

Это сделали общественники.

Новость сообщили в движении «Граждане Орла». В приюте побывала одна из активисток движения – общественный инспектор Росприроднадзора Елена Блинникова.

Заведение принадлежит ООО «Милена». Оно находится в Курской области в Фатежском районе в деревне Новые дворы. Однако здесь содержатся бродячие собаки, отловленные, в том числе, и на Орловщине. В частности, только в текущем году сюда доставляли животных из Ливен и Мценска, посёлка Верховье, Краснозоренского и Колпнянского районов.

По словам активистки, в приюте зафиксировано около полутора десятков нарушений. Так, площадь вольеров не соответствует количеству собак (примерно 140 животных на 80 мест), отсутствуют специальные зоны для кормления, выгула, медицинских процедур. Также общественница утверждает, что многие животные сидели в приюте без воды и пищи.

«Отсутствие мисок для еды, только у некоторых собак было немного корма рассыпано прямо на полу, в грязи и испражнениях. Вода в большинстве вольеров отсутствовала, в остальных – лёд в мисках», – сообщила Блинникова.

Кроме того, в одной из клеток находилась мёртвая собака. Также в приюте содержались вместе животные разного пола.

Войти в заведение и зафиксировать нарушения общественникам удалось с большим трудом. Этому препятствовал и персонал, и руководство приюта, причём даже после того, как активистка вызвала на место полицейских и представителей ветеринарной службы.

По словам Блиновской, это уже четвёртый визит в данный приют. Первый три состоялись в минувшем году. Однако нарушения, выявленные тогда, не устранены до сих пор.

Известно, что общественники подали заявление в полицию, а также планируют обратиться и в прокуратуру.

ИА «Орелград»