В Орловской области оценили опасность лесов

Почти половина орловских лесов относится к третьему классу опасности.

Губернатор Андрей Клычков утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории Орловской области на период пожароопасного сезона 2024 года. как сообщила пресс-служба главы региона, документ согласован с Главным управлением МЧС России по Орловской области, Департаментом лесного хозяйства по ЦФО, ФБУ «Авиалесоохрана» и Федеральным агентством лесного хозяйства.

«Сводный план включает в себя комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения возгораний, снижение пожарной опасности, своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров, план межрегионального взаимодействия, координацию действий по локализации и ликвидации возгораний, – сообщает пресс-служба губернатора. – Для предупреждения и ликвидации лесных пожаров сводным планом предусмотрено привлечение 369 человек и 562 единицы противопожарной техники и оборудования».

Также в документе приводится общая характеристика лесов на территории Орловской области, которая является одной из самых малолесных областей России. Лесистость региона составляет всего 8 процентов, варьируясь от 20-24 процента на северо-западе и западе региона до 2-3 процентов на юго-востоке. Общая площадь лесов Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составила 207 тысячи га.

В качестве основы для определения степени пожарной опасности лесного фонда принята пятибалльная шкала. В соответствии с ней для Орловской области было проведено распределение лесных насаждений по классам природной пожарной опасности. Наивысшим из них характеризуются леса Тургеневского, Алехинского и Льговского участковых лесничеств, площади которых в основном относятся к I, II и III классам пожарной опасности.

Помимо этого, леса участковых лесничеств несут большую рекреационную нагрузку, являясь местом отдыха местного населения и туристов. Средний класс природной пожарной опасности в регионе составляет 2,9. Земли I класса природной пожарной опасности занимают 2,6 процента. В насаждениях этого класса возможны верховые пожары в течение всего пожароопасного сезона. Территории II класса составляют 31 процент. В лесах этого класса верховые пожары могут возникать в периоды пожарных максимумов.

Земли III класса занимают 42,6 процента. Здесь также могут развиваться верховые пожары в периоды длительной засухи, а на оторфованных почвах – торфяные, крайне трудоемкие при их ликвидации. На землях лесного фонда IV класса пожарной опасности пожары возможны в отдельные периоды сезона – при длительной засухе. Территория этого класса составляет 23,5 процента. Низовые пожары могут возникать в течение пожароопасного сезона на землях лесного фонда I-IV классов природной пожарной опасности. В условиях оторфованности почв есть вероятность возникновения подземных торфяных пожаров.

«Наибольшую пожарную опасность представляют собой площади с большим количеством сухостойного леса, а также леса, находящиеся в непосредственной близости от населенных пунктов и расположенные вдоль дорог общего пользования, – говорится также в сводном плане. – На площадях, относящихся к I и II классам пожарной опасности, в течение всего пожароопасного периода возможны низовые пожары, а во время пожарных максимумов – верховые».

ИА «Орелград»