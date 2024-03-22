Орловская вода стала немного чище

В Роспотребнадзоре рассказали об итогах за минувший год.

Как оказалось, количество проб воды, недотянувших до нужных требований именно по санитарным и химическим показателям, снизилось до 12,7%. В 2022-м году таких оказалось 13,4%.

В то же время по микробиологическим показателям забраковали 1,8% проб – столько же, сколько в 2022-м году. Как уточнили в областном Управлении ведомства, патогенные микроорганизмы (то есть те, которые могли стать причиной проблем со здоровьем) не выявлялись. Пробы брали из распределительных сетей водоснабжения.

Также в ведомстве сообщили, что по итогам года доля населения области, обеспеченная качественной питьевой водой, оценивается в 94,2%. Среди отдельно взятого городского населения Орловщины этот показатель немного выше – 95,2%.

Кроме того, в 2023 году судами удовлетворены 19 исковых требований Роспотребнадзора к местному самоуправлению и водоснабжающим организациям. Во всех случаях речь шла о предоставлении населению качественной питьевой воды.

ИА «Орелград»