Под Орлом впервые за эту весну затопило мост

22.3.2024 | 16:27 Новости, Происшествия

Объект находится у населённого пункта Круглый.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Это мост через реку Цон. Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, он подтоплен частично.

Однако движение по переправе перекрыто. Ведомство оповестило об этом население, а также установило у моста запрещающие знаки.

Объездной путь проходит по дороге с твёрдым покрытием по маршруту «Орёл – Малая Саханка – Красный Сабуровец – Круглое».

«На очереди» – ещё две низководных переправы, которым тоже угрожают вешние воды. Это ещё один мост через Цон, расположенный в Орловском муниципальном округе (у Сабурово), и мост через Оку, находящийся во Мценском районе (у Богатищево).

ИА «Орелград»


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