В Орловской области продавали молочку-просрочку

Нарушения выявил Россельхознадзор.

Все факты реализации молочной продукции с истекшим сроком годности имели место в феврале. Как рассказали в областном Управлении ведомства, установить нарушения удалось при мониторинге системы «Меркурий», которая контролирует оборот сельскохозяйственной продукции.

Так, во Мценском районе в селе Тельчье продали сливочное масло жирностью в 72,5%, годное только до 23 января текущего года. Его произвёл «Болховский сыродельный завод». В Залегощенском районе в селе Моховом тоже торговали просроченным маслом – сладко-сливочным, с жирностью 82,5%. Продукт изготовило Товарищество на вере «Сыр Стародубский».

В Новодеревеньковском районе в деревне Суры продали просроченный йогурт «Слобода», изготовленный Алексеевским филиалом АО «ЭФКО». Во всех трёх случаях продукцию реализовывали индивидуальные предприниматели.

На первый раз Россельхознадзор объявил субъектам, допустившим нарушения, только предостережения. Однако если ситуация повторится, наказание будет серьёзнее.

ИА «Орелград»