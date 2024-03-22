Проверка «Виртуальной школы» может обернуться уголовным делом

В числе потенциальных фигурантов могут оказаться высокопоставленные чиновники.

Комиссия Орловского УФАС России поставила точку в нашумевшем антимонопольном деле, связанном с внедрением на территории Орловской области «Виртуальной школы». После длительного разбирательства вынесено решение. Комиссия признала нарушителями пункта 4 статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции» департамент образования Орловской области, бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования» (ОРЦОКО) и публичное акционерное общество «Ростелеком».

Предписание об устранении выявленного нарушения антимонопольного законодательства было решено не выдавать, но в настоящий момент решается вопрос о возбуждении целого ряда дел об административных правонарушениях. Кроме того, УФАС решило направить губернатору Орловской области «рекомендации об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции». А после вступления решения комиссии в законную силу материалы дела будут направлены в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки в порядке, предусмотренном статьями 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Как уже рассказывал «Орелград», дело было возбуждено по заявлению одной из коммерческих компаний. Было установлено, что «Виртуальная школа» внедрялась на Орловщине в период с 2011 по 2013 годы. Начиная с 2014 года, было проведено множество закупок на ее модернизацию и эксплуатацию. По подсчетам УФАС, только за 2022-2023 годы ОРЦОКО было проведено не менее семи таких закупок, по итогам которых контракты заключались с единственным участником, подавшим заявку, каковым был «Ростелеком». Последний затем заключал точно такие же договоры с ООО «ФИТ», субподрядчиком, но уже по более низкой цене. Антимонопольщики решили, что совокупность этих и других вскрытых обстоятельств свидетельствует о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения.

ИА «Орелград»