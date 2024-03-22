В Орле уже год не могут выбрать указатель для парка Победы

22.3.2024 | 8:14 ЖКХ, Новости

Очередное предложение разгромили на градостроительном совете.

Фото: ИА «Орелград»

Тем не менее вариант оформления был вынесен на рассмотрение комитета по строительству и перспективному развитию 21 марта. Депутаты даже не стали обсуждать «новинку», а вернулись к дискуссии по прежним предложениям.

Должен быть красный флаг Победы или триколор Российской Федерации? Первый сливается со звездой, второй имеет опосредованное отношение к истории создания парка.

«Побед у нас много и будет много новых, – подчеркнул заместитель председателя горсовета Сергей Швалов. – Но все-таки изначальная концепция была такая: увековечить победу именно в Великой Отечественной войне. Поэтому, если коллеги из градостроительного совета не поддержали предложения по ордену, я склонен предложить хотя бы поддержать наличие там копии знамени Победы».

Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн напомнила, что вопрос рассматривается уже почти год.

«Это не входная группа, не надо ее так рассматривать, это указатель, чтобы было видно, где у нас с вами парк Победы. Это не монументальное произведение искусства», – подчеркнула чиновница.

Также Родштейн по просьбе депутатов поделилась своим мнением: надо оставить красную звезду, которая отсылает к победе 1945 года, и триколор, которые отсылает к современности.

Напомним, ранее входную группу уже оценили. Она может обойтись казне в 8 млн рублей. Итоговая цена зависит от масштаба благоустройства прилегающей территории, используемых для букв и знаков материалов. На картинках ниже – отвергнутые ранее варианты. Из мотивации запомнились: стыдливо прикрытая звезда, “жалкие столбы”, стиль заводской проходной.

ИА “Орелград”

Фото управления архитектуры администрации Орла
Фото управления архитектуры администрации Орла

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