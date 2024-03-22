Строителей и надзирателей Мценской ЦРБ оштрафовали

22.3.2024 | 14:05 Закон и порядок, Медицина, Новости, Строительство

Подрядчиков привлекла к ответственности прокуратура.

Мценская ЦРБ. Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Речь идёт о ООО ГК «Стройэлектромонтаж», которая должна была капитально отремонтировать здание учреждения, а также об ООО «Оникс», которое обязалось взять на себя авторский надзор. То есть – детально проверить соответствие требований проекта и фактически выполненных работ.

Соответствующие контракты с подрядчиками, в рамках исполнения нацпроекта «Здравоохранение», заключил «Орёлгосзаказачик». В итоге обе компании сами поплатились рублём.

Как сообщили в ведомстве, ООО «Оникс» провело мероприятия авторского надзора, но сделало это не должным образом. Также прокуратура выявила нарушения закона о контрактной системе и потребовала от «Стройэлектромонтажа» устранить их. Однако это тоже не было сделано.

В итоге к административной ответственности привлекли и генерального директора «Оникса» (за бездействие), и «Стройэлектромонтаж» (за невыполнение требований прокурора). Правда, наказание оказалось умеренным. Должностное лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей, юридическое лицо – на 50 тысяч.

ИА «Орелград»


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