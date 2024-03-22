Бастрыкин поручил возбудить дело по недострою на Космонавтов

Возможно, права орловских дольщиков оказались нарушены.

Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета России.

Ранее в ведомство обратилась жительница Орловской области. Женщина заявила о нарушении прав участников долевого строительства жилого комплекса «Солнечный берег». Орловчанка попросила привлечь к ответственности компанию «Унистрой».

Реализация этого проекта началась ещё в 2015-м году. Однако последнее здание ЖК не введено в эксплуатацию до сих пор. Правда, власти обещали сделать это в текущем квартале – то есть уже до 1 апреля.

По мнению заявительницы, строительные работы проводятся с грубыми нарушениями – стены рушатся, кровля протекает, а помещения затапливает вода. Семья орловчанки, продавшая свою собственность для участия в долевом строительстве, вынуждена арендовать жилье и испытывать финансовые трудности.

Ранее глава СК России поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Региональное управление провело проверку. Теперь Александр Бастрыкин дал указание главе орловского подразделения комитета возбудить уголовное дело и доложить о его расследовании.

ИА «Орелград»