У орловцев значительно вырос интерес к КАСКО

Об этом сообщили в отделении Банка России по Орловской области.

В минувшем году, по сравнению с 2022-м, в Орловской области общее количество оформленных полисов КАСКО выросло на две трети. При этом общая сумма внесённых страховых премий увеличилась на 22%.

«Интерес орловцев к КАСКО объясняется тем, что в 2023 году возросли продажи новых автомобилей. В то же время страховые компании стали предлагать недорогие программы страхования с ограниченными наборами рисков. Кроме того, на подержанные машины граждане стали оформлять добровольную страховку», – пояснила руководитель юридического отдела отделения Банка России по Орловской области Любовь Логинова.

Всего в минувшем году жители Орловской области заключили со страховыми компаниями 490 тысяч договоров и заплатили 3,7 миллиарда рублей страховых премий. Рост показателей составил примерно 16,5% и 25%. Увеличение наблюдалось практически по всем видам страхования.

В то же время интерес к некоторым направлениям всё же снизился. Так, число заключённых договоров страхования жизни уменьшилось на 20% (до 11 тысяч). Правда, общая сумма страховых премий по данному виду услуги выросла на 27% (до 911,5 миллиона рублей).

ИА «Орелград»