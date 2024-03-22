В Орле пострадавшим женщинам гарантировали гуманное отношение

22.3.2024 | 9:00 Закон и порядок, Новости

Стандарты оказания помощи в кризисной ситуации утвердили власти региона.

Фото: ИА «Орелград»

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области отменил старые и утвердил новые порядки предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной форме обслуживания отдельным категориям граждан. Также утверждены новые стандарты и подушевые нормативы финансирования таких услуг за счет средств областного бюджета. Один из документов регламентирует порядок оказания помощи детям и женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. Под последней в документе понимаются физическое и психическое насилие, экстремальные психологические и социально-бытовые условия проживания.

Получателями таких услуг в стационарной форме социального обслуживания могут быть не только граждане РФ, но и иностранцы и люди без гражданства, постоянно проживающие на территории Орловской области, а также беженцы. Им гарантируется целый ряд услуг, например, социально-бытовые, направленные на «поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту». Предусмотрены также социально-медицинские услуги, предусматривающие организацию ухода и содействие в проведении оздоровительных мероприятий, систематическое наблюдение за пострадавшими женщинами и детьми для выявления отклонений в состоянии их здоровья.

Социально-психологические услуги предусматривают оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде. Кстати, здесь же предусмотрено оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия. Социально-педагогические услуги направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей, формирование у них позитивных интересов, оказание помощи в воспитании детей. Социально-трудовые услуги необходимы для оказания помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией. В списке присутствуют и социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.

Отметим, что все социальные услуги в стационарной форме предоставляются женщинам с детьми в возрасте до 18 лет, попавшим в кризисную ситуацию, бесплатно. За работу организациям, оказывающим такие услуги, заплатит казне региона. Кстати, в перечень включено 10 организаций, в том числе Дмитровский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Серпантин», Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Залегощенского района, Новодеревеньковский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Азимут», Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский» и др.

В новых документах департамента отмечено, что получатели социальных услуг имеют право на уважительное и гуманное отношение, получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления. Кстати, они имеет право отказаться от предоставления таких услуг. Новые документы также гарантируют им конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной сотрудникам соцорганизаций при оказании услуг.

ИА «Орелград»


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