В Орловской области резко выросла вооружённая преступность

22.3.2024 | 9:55 Закон и порядок, Новости

Также криминальные показатели просели ещё по ряду направлений.

Пистолет системы «Вальтер». Фото: Управление ФСБ по Республике Мордовия (иллюстративное)

Об этом говорили на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов Орловской области. Его провёл прокурор нашего региона Алексей Тимошин. В совещании приняли участие руководители региональных подразделений всех силовых служб Орловщины.

Как сообщает надзорное ведомство, не все итоги 2023-го года оказались позитивными. Так, на 17% возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. На 41,7% – число случаев, когда гражданам причинили тяжкий вред здоровью, который повлек за собой смерть.

Кроме того, на целых 75% возросло количество преступлений, совершённых с применением оружия. Непосредственно в сфере незаконного оборота оружия выявлено 117 эпизодов, ставших причиной для возбуждения уголовных дел.

В связи с этим Алексей Тимошин указал на недостатки в работе правоохранительных органов Орловщины по данному направлению. В частности, они касаются оперативной и розыскной деятельности, следствия, ведомственного контроля за официально вооружёнными гражданами. Например, орловские правоохранители не всегда оперативно реагируют на истечение сроков действия разрешений на хранение или ношение оружия.

ИА «Орелград»


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