В Орловской области резко выросла вооружённая преступность

Также криминальные показатели просели ещё по ряду направлений.

Об этом говорили на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов Орловской области. Его провёл прокурор нашего региона Алексей Тимошин. В совещании приняли участие руководители региональных подразделений всех силовых служб Орловщины.

Как сообщает надзорное ведомство, не все итоги 2023-го года оказались позитивными. Так, на 17% возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. На 41,7% – число случаев, когда гражданам причинили тяжкий вред здоровью, который повлек за собой смерть.

Кроме того, на целых 75% возросло количество преступлений, совершённых с применением оружия. Непосредственно в сфере незаконного оборота оружия выявлено 117 эпизодов, ставших причиной для возбуждения уголовных дел.

В связи с этим Алексей Тимошин указал на недостатки в работе правоохранительных органов Орловщины по данному направлению. В частности, они касаются оперативной и розыскной деятельности, следствия, ведомственного контроля за официально вооружёнными гражданами. Например, орловские правоохранители не всегда оперативно реагируют на истечение сроков действия разрешений на хранение или ношение оружия.

ИА «Орелград»