В Орле предусмотрели 29 ПВР для эвакуации

22.3.2024 | 16:35 Закон и порядок, Новости

При необходимости там разместят граждан, пострадавших от ЧС.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующее постановление утвердил мэр города Юрий Парахин. Речь идёт о местах, предназначенных для эвакуации орловцев, которые покинут привычное место жительства именно из-за природных или техногенных чрезвычайных ситуаций.

В список вошли 29 пунктов временного размещения. В них можно будет организовать 1020 спальных и 5650 сидячих мест.

ПВР находятся в образовательных учреждениях, общежитиях вузов и полиции. Также эвакуированных можно будет разместить в зданиях «Орёл-отеля».

Ранее стало известно, что под Орлом впервые за эту весну затопило мост.

ИА «Орелград»


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