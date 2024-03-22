В Орле предусмотрели 29 ПВР для эвакуации

При необходимости там разместят граждан, пострадавших от ЧС.

Соответствующее постановление утвердил мэр города Юрий Парахин. Речь идёт о местах, предназначенных для эвакуации орловцев, которые покинут привычное место жительства именно из-за природных или техногенных чрезвычайных ситуаций.

В список вошли 29 пунктов временного размещения. В них можно будет организовать 1020 спальных и 5650 сидячих мест.

ПВР находятся в образовательных учреждениях, общежитиях вузов и полиции. Также эвакуированных можно будет разместить в зданиях «Орёл-отеля».

Ранее стало известно, что под Орлом впервые за эту весну затопило мост.

ИА «Орелград»