В Орловскую область приходят циклон и дожди

Такой прогноз дали в местном гидрометцентре.

Как рассказали синоптики, солнечный антициклон, который царит в наших широтах сейчас, сдвинет к югу и востоку наступающий Североатлантический циклон.

В ближайшие сутки (с вечера пятницы до вечера субботы) в области ожидается до плюс двух ночью и до плюс десяти днём. Ожидаются осадки в виде дождей (небольших и умеренных), в ночное время может выпасть и мокрый снег. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В воскресенье и понедельник температуры останутся примерно прежними. Однако последний день недели будет самым тёплым из всех трёх. Ветер слегка ослабнет (до 5-10 метров в секунду) и станет только южным.

Также в конце одной и в начале следующей недели орловцам по-прежнему обещают дожди и мокрый снег.

ИА «Орелград»