Под Орлом поставят памятник Столыпину работы Церетели

22.3.2024 | 10:55 История, Культура, Новости

Это произойдёт уже 1 июня этого года.

Церетели и Цурков. Фото: «Вятский посад»

Монумент разместят на главной площади первой Сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина. Учебное заведение располагается по автодороге «Орёл – Курск», в нескольких километрах от посёлка Знаменка, в подсобном хозяйстве «Орловский колос». Гимназия создаётся «под крылом» православного центра «Вятский посад».

На днях его руководитель Геннадий Цурков лично посетил Зураба Церетели в подмосковном Переделкине, в доме-музее скульптора. Главной темой разговора стал будущий монумент.

«Церемония торжественного открытия памятника состоится 1 июня 2024 года, в День Защиты детей», – рассказал Цурков по итогам этой встречи.

Напомним, что в Орловской области уже существует памятник Столыпину – правда, только в виде бюста. Скульптура установлена перед бывшим зданием Орловской гимназии, где сейчас находится исторический факультет ОГУ имени Тургенева.

Здание первой Сельскохозяйственной гимназии. Фото: «Вятский посад»

ИА «Орелград»


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