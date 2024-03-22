Под Орлом поставят памятник Столыпину работы Церетели

Это произойдёт уже 1 июня этого года.

Монумент разместят на главной площади первой Сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина. Учебное заведение располагается по автодороге «Орёл – Курск», в нескольких километрах от посёлка Знаменка, в подсобном хозяйстве «Орловский колос». Гимназия создаётся «под крылом» православного центра «Вятский посад».

На днях его руководитель Геннадий Цурков лично посетил Зураба Церетели в подмосковном Переделкине, в доме-музее скульптора. Главной темой разговора стал будущий монумент.

«Церемония торжественного открытия памятника состоится 1 июня 2024 года, в День Защиты детей», – рассказал Цурков по итогам этой встречи.

Напомним, что в Орловской области уже существует памятник Столыпину – правда, только в виде бюста. Скульптура установлена перед бывшим зданием Орловской гимназии, где сейчас находится исторический факультет ОГУ имени Тургенева.

ИА «Орелград»