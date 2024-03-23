В Орловской области отменили все массовые мероприятия

23.3.2024 | 1:09 Важное, Новости, Происшествия

Запрет будет действовать на выходных.

Фото: ИА «Орелград»

Губернатор Андрей Клычков принял такое решение в связи с трагедией в московском “Крокус Сити Холле”. “Прошу жителей региона отнестись с пониманием к данной мере”, – высказался орловский глава.

Также Клычков выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим при теракте – от себя лично и от всех жителей Орловщины.

“Это подлые и трусливые действия террористов, в упор расстреливающих мирных людей… Уверен, что организаторы и лица, совершившие этот чудовищный террористический акт, понесут заслуженное наказание”, – заявил губернатор.

ИА “Орелград”


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