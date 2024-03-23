Более 200 нарушений в сфере ЖКХ вскрыли под Орлом

О выявленных нарушениях и принятых мерах сообщила прокуратура.

Депутаты Орловского муниципального округа приняли к сведению отчет местной прокуратуры об итогах надзорной деятельности за 2023 год. Из документа следует, что одним из важнейших направлений деятельности прокуратуры является надзор за соблюдением прав граждан в сфере ЖКХ. В его рамках в минувшем году явлено более 200 нарушений. Более того, по постановлению прокурора было возбуждено одно уголовное дело в данной сфере. В целом за минувший год по актам прокурорского реагирования была погашена задолженность за поставленные энергоресурсы в сумме более 15 миллионов рублей.

«Вместе с тем, задолженность за поставленные энергоресурсы продолжает оставаться одной из самых актуальных проблем района, – говорится в отчете. – Проведенной сверкой данных о задолженности за топливно-энергетические ресурсы по состоянию на январь 2024 года, представленных ООО «Газпром межрегионгаз Орел», ООО «Орловский энергосбыт», организациями ЖКХ и управляющими компаниями, администрацией Орловского муниципального округа, установлено, что общий объем задолженности теплоснабжающих организаций составляет 76 миллионов рублей. Из них 72,482 миллиона рублей – перед ООО «Газпром межрегионгаз Орел», 3,296 миллиона рублей – перед ООО «Орловский энергосбыт».

В связи с этим в 2023 году были проведены проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ в части своевременного перечисления денежных средств за предоставленные коммунальные услуги, продолжает прокуратура. По результатам проверок было внесено 17 представлений в адрес юридических лиц, теплоснабжающих организаций и администрации округа. Два лица были привлечены к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ. В отношении еще одного лица административное дело было прекращено в связи с малозначительностью нарушения.

ИА «Орелград»