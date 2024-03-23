Более десятка иностранцев попались на фиктивном учете

Подозрительные гости не проживают по месту своей «прописки».

В Орловской области в отношении 13 иностранных граждан сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального УМВД составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (непроживание их по месту постановки на миграционный учет). За данное деяние в качестве наказания предусмотрен штраф в размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового. Кроме того, иностранцы были сняты с миграционного учета по данному адресу.

Такие данные привела пресс-служба УМВД России по Орловской области. Сообщается также, что сотрудниками отдела иммиграционного контроля недавно был установлен факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания. В связи с установлением признаков преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ, материал проверки в отношении принимающей стороны направлен в отдел полиции № 3 по Северному району УМВД России по городу Орлу для принятия процессуального решения.

«Каждый иностранец, приезжающий в Россию, должен соблюдать законодательство и своевременно вставать на миграционный учет, – напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области. – Принимающая сторона в семидневный срок обязана подать в орган миграционного учета уведомление о прибытии иностранного гражданина. Законом также предусмотрено, что адрес постановки на миграционный учет должен соответствовать фактическому проживанию иностранного гражданина».

Ответственность за нарушение миграционного законодательства несут как иностранные граждане, так и граждане России. Виновные привлекаются к административной, а в отдельных случаях и к уголовной ответственности. Признаками фиктивной постановки на учет правоохранители сочтут предоставление заведомо ложных сведений либо поддельных документов, постановку на миграционный учет без намерения проживать по адресу «прописки». В последнем случае собственник жилья тоже будет наказан, если он ставит на учет иностранца без намерения фактически предоставить ему свой дом для проживания.

К слову, за два месяца 2024 года сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального УМВД было обработано свыше 25 тысяч обращений в сфере миграции. Из них посредством единого портала государственных услуг поступило – более 5,5 тысячи сообщений, через МФЦ – свыше 10 тысяч.

ИА «Орелград»