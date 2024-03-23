На Орловщине простимулируют производство овощей

Часть затрат производителей компенсирует государство.

Правительство Орловской области утвердило в новой редакции сразу несколько порядков оказания господдержки аграриям. В частности, актуализированы правила предоставления субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. К примеру, за счет областного бюджета будет возмещаться часть затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания. Такие субсидии положены сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), заключившим с департаментом сельского хозяйства Орловской области соответствующее соглашение.

Финансирование обеспечено в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Технология досвечивания должна соответствовать требованиям к мощности досвечивания и урожайности овощей с 1 гектара производственной площади, определенным Минсельхозом РФ. Субсидии предоставляются по ставке на 1 тонну произведенных овощей защищенного грунта собственного производства, но размер субсидии не может превышать 90 процентов от суммы фактически произведенных затрат.

Субсидии будут предоставляться департаментом сельского хозяйства по результатам отбора получателей, который будет проводиться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Отбор проводится способом запроса предложений. Его критерии также утверждены правительством региона. К слову, на территории Орловской области действуют три тепличных комплекса по производству овощей закрытого грунта общей площадью 20,5 га: ООО «АПК «Кумир» – 7 га (Орловский муниципальный округ), ООО «ЭкоПродукт» – 7 га (Болховский район) и ООО «Промпарк» – 6,5 га (Новосильский район). В 2023 году валовой сбор овощей закрытого грунта составил 10 тысяч тонн.

ИА «Орелград»