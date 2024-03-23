Двое орловцев заочно сошлись в суде из-за спора о займе

Задолженность по договорам суд взыскал с жителя Дмитровского района.

В Орловской области заочным решением суда с жителя Дмитровского района взыскан долг сразу по двум договорам займа. Об этом сообщила пресс-служба Дмитровского райсуда. Спор вспыхнул между двумя гражданами, которых в суде условно назвали Евгением К. и Александром З. Было установлено, что Александр одолжил деньги по договорам займа, вернуть которые обязался в срок до декабря 2020 года. В одном случае речь шла о сумме 624 391 рубль, во втором – о 4700 долларах США. В суде подчеркнули, что все условия предоставления и возврата суммы долга в соответствии с действующим законодательством были закреплены не только в договорах, но и в расписке, которую кредитор получил от заемщика.

«Однако свои обязательства ответчик не исполнил, сумму займа в установленный в договоре и расписке срок истцу не возвратил, – следует из информации суда. – Согласно пункту 2 договора, в случае нарушения сроков возврата займа заемщик уплачивает займодавцу неустойку из расчета 0,5 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа. Исходя из соразмерности суммы займа, а также времени просрочки исполнения обязательства истец уменьшил сумму неустойки до 500 000 рублей».

Дело было рассмотрено в заочном порядке потому, что Александр в судебное заседание не явился, хотя о дате и времени рассмотрения дела, как заверили в суде, был извещен надлежащим образом. В результате исковые требования кредитора были удовлетворены заочным решением. Суд постановил взыскать с Александра в пользу Евгения не только задолженность в размере 624 391 рубль, но и неустойку в размере 500 000 рублей.

Что касается второго долга, оформленного в валюте США, то здесь суд постановил взыскать задолженность в сумме, эквивалентной 4700 долларам по курсу рубля, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату вынесения судебного решения. В российской валюте получилось 424 410 рублей. Также на ответчика возложены расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 970 рублей. Заочное решение еще не вступило в законную силу, то есть у Александра есть право оспорить его в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»