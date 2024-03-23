Под Орлом компания украла водоразборную колонку из-за жажды

Один из фигурантов дела искренне считал, что предмет принадлежал лично ему.

В Орловской области вступило в силу решение по любопытному уголовному делу. Его фигурантами стали три жителя Дмитровского района, двое из которых предстали перед судом. Дела в отношении третьего выделено в отдельное производство, поскольку тот скрылся и находится в розыске. Один из фигурантов имеет богатое криминальное прошлое – ранее он был судим несколько раз, в том числе за нападение на полицейского. В данном случае его обвинили в том, что он вместе с приятелями совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.

Происходило это в районе 14 часов. Приятели находились дома у одного из них, рецидивиста, выпивали. Затем совместно пытались решить важную проблему: где еще раздобыть денег на покупку спиртного. В результате гражданин, представший перед судом, предложил «совершить хищение лома черного металла, а именно металлической водоразборной колонки и металлического канализационного люка с обоймой». По крайней мере, именно так его предложение интерпретировали следственные органы.

Колонка и люк находились прямо рядом с домом одного из подельников. Следствие выяснило, что принадлежат они компании «Жилстройсервис плюс». Приятели средь белого дня при помощи штыковой лопаты, демонтировали металлическую водоразборную колонку и металлический канализационный люк, после чего отправились с похищенным имуществом в пункт приема металлолома. Там они сдали колонку и люк как лом черного металла общим весом 120 кг. Причиненный имущественный ущерб собственнику был оценен в 2640 рублей.

В судебном заседании «гость» виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления не признал. Суду он рассказал, что в тот день находился у приятеля в гостях, компания употребляла спиртное. Потом он якобы уснул, а днем собутыльники его разбудили и попросили помочь донести металл до пункта приема металлолома. При этом владелец дома якобы его уверял в том, что металлический люк и труба от водоразборной колонки принадлежат ему лично.

Хозяин дома, тоже представший перед судом, виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично. По его версии, он решил сдать колонку на металл, которая находилась прямо рядом с его домом, полагая, что колонка принадлежит ему. Он также уточнил, что за «металл» они с приятелями получили на руки 1800 рублей, которые затем потратили на спиртное. В результате хозяин дома с учетом криминального прошлого получил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он был взят под стражу прямо в зале суда. Его подельник получил наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов.

ИА «Орелград»