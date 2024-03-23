Под Орлом школьных водителей отправят к психиатру

Водители не прошли предусмотренный законом медицинский осмотр.

Глазуновский районный суд удовлетворил исковые требования местного прокурора, выступившего в защиту интересов неопределенного круга лиц. Иск был подан к муниципальному казенному учреждению Глазуновского района «Школьный автобус», прокурор просил о понуждении ответчика к совершению действий. В обоснование иска было указано, что ранее районной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних.

По ее результатам в деятельности МКУ ГР «Школьный автобус» были выявлены нарушения закона при организации пассажирских перевозок детей школьными автобусами до места учебы и обратно. Было установлено, что работает «Школьный автобус» законно, на основании лицензии. Трудятся в учреждении семь водителей школьных автобусов. По мнению надзорного органа, вопреки требованиям закона работодателем не было обеспечено прохождение водителями обязательного психиатрического освидетельствования.

Такое освидетельствование должна проводить врачебная комиссия медицинской организации, уполномоченной на это областным департаментом здравоохранения. Последний своими приказами еще в 2022 году создал две комиссии для проведения психиатрического освидетельствования: в Орловском психоневрологическом диспансере и Ливенской ЦРБ. Прохождение психиатрического освидетельствования в иных медицинских учреждениях, в том числе частных, законом не допускается, отмечено в материалах суда. По фактам выявленных нарушений прокуратурой района еще в декабре 2023 года в адрес руководителя «Школьного автобуса» было внесено представление. Однако по результатам его рассмотрения должных мер к устранению нарушений не принято до сих пор, то есть до настоящего времени обязательное психиатрическое освидетельствование водителей школьных автобусов не проведено.

По мнению прокуратуры, бездействие «Школьного автобуса» приводит к нарушению прав несовершеннолетних, в частности, на охрану их жизни и здоровья, обеспечение безопасности дорожного движения, а также на создание условий, обеспечивающих их безопасность при организованных перевозках до места учебы и обратно. Суд с этим согласился и обязал «Школьный автобус» в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу обеспечить прохождение водителями школьных автобусов психиатрического освидетельствования врачебной комиссией.

ИА «Орелград»