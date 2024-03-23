Подрядчик заплатит неустойку за сквер Оловенникова

Иск к деловому партнеру подала администрация Покровского района.

В Орловской области арбитражный суд рассмотрел дело по исковому заявлению администрации Покровского района к обществу с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль» о взыскании неустойки по муниципальному контракту на выполнение работ. Речь идет о благоустройстве общественной территории: сквера им. С.Н. Оловенникова в поселке городского типа Покровское. Как следует из материалов дела, в октябре 2020 года между истцом и ответчиком был заключен муниципальный контракт.

Благоустройство сквера им. С.Н. Оловенникова в Покровском подрядчик обязался выполнить в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ. Цена контракта была определена в размере 2,595 миллиона рублей. Согласно контракту окончание работ было намечено на 30 ноября 2022 года. Однако чиновники в суде заявили, что подрядчиком были нарушены сроки. В частности, один акт приемки выполненных работ на сумму 2,1 миллиона рублей был подписан 28 декабря 2022 года, а второй акт на сумму 486,7 тысячи рублей – только 29 сентября 2023 года.

Весной 2023 года арбитражный суд рассмотрел другой спор этих же сторон. И тогда он взыскал в пользу администрации с подрядчика неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 25 593,3 рубля за период «опоздания» с 1 декабря 2022 года по 27 февраля 2023 года. Поскольку ответчик обязательства по окончанию работ исполнил несвоевременно, в сентябре 2023 года в его адрес была направлена новая претензия требованием об оплате неустойки в размере 44 788,3 рубля. Она была оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд. Арбитраж иск удовлетворил и постановил взыскать с «Энергоконтроля» неустойку в заявленном размере 44 788,3 рубля.

ИА «Орелград»