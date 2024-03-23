В Дубовой Роще нашли опасную воду

Суд рассмотрел иск Роспотребнадзора о качестве воды в пригороде.

Питьевая вода для жителей деревни Дубовая Роща Орловского муниципального округа будет приведена в соответствие нормам СанПиН. Об этом сообщила пресс-служба районного суда. Решение было вынесено по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека к муниципальному унитарному предприятию «Ресурс». Роспотребнадзор просил суд обязать коммунальное предприятие привести качество местной питьевой воды в соответствие с требованиями к обеспечению безопасности и безвредности для человека.

В основу иска легли материалы проверки, проведенной еще в ноябре 2023 года. Сотрудники Роспотребнадзора тогда лично посетили Дубовую Рощу и провели отбор проб воды в жилых домах №№ 15, 2 7, 28 по улице Раздольной. Кроме того, пробы воды были отобраны из скважины и водоразборной колонки. Образцы затем были изучены специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

Согласно экспертным заключениям, по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований пробы питьевой воды из Дубовой Рощи были признаны не соответствующими требованиям СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и или безвредности для человека факторов среды обитания». Иными словами, питьевая вода в деревне потенциально представляет собой угрозу для здоровья местных жителей.

«С учетом исследованных в судебном заседании доказательств суд пришел к выводу о допущении МУП «Ресурс» нарушений в части соблюдения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, и обязал к совершению действий по их устранению», – резюмирует пресс-служба Орловского районного суда. Ранее областные власти обнародовали результаты инвентаризации объектов питьевого водоснабжения. В ее рамках были выявлены муниципальные образования Орловской области, качество питьевого водоснабжения в которых не соответствует установленным требованиям.

Причинами ухудшения качества воды называются значительный моральный и физический износ объектов водоснабжения, отсутствие станций обезжелезивания и умягчения, способных решить проблемы снижения содержания в питьевой воде окислов железа, ионов жесткости, общей минерализации, характерные для региона в связи с особенностью химического состава воды в подземных горизонтах. Наибольшее количество населения, получающего питьевую воду, не соответствующую показателям качества и безвредности, было выявлено в Орле. В список неблагополучных также были включены Глазуновский, Дмитровский, Малоархангельский, Свердловский, Урицкий и Кромской районы, Орловский муниципальный округ.

ИА «Орелград»