С орловца сняли судимость за примерное поведение

Также суд отменил условное осуждение мужчины, вставшего на путь исправления.

Ливенский районный суд удовлетворил представление начальника уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и снятии судимости в отношении жителя города Ливны. Отметим, что подобное случается довольно редко. Как пояснили в пресс-службе суда, в своем представлении начальник уголовно-исполнительной инспекции указал, что условно осужденный гражданин уже отбыл половину испытательного срока, назначенного ему судом. В течение всего срока осужденный должен был своим поведением доказать исправление.

Начальник УИИ сообщил суду, что осужденный «надлежащим образом исполнял возложенные на него обязанности, характеризуется положительно, не допускал административных и уголовных правонарушений, в настоящее время является пенсионером и занимается домашним хозяйством». Изучив представленные доказательства, суд решил, что осужденный «своим примерным поведением, добросовестным исполнением возложенных обязанностей, отсутствием жалоб и нарушений общественного порядка, доказал свое исправление».

В результате представление начальника уголовно-исполнительной инспекции было удовлетворено: суд отменил условное осуждение пенсионеру и снял с него судимость. Впрочем, постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Кстати, по данным Орловского областного суда, в 2022 году районными судами региона к условному лишению свободы были приговорены 207 осужденных, в 2023 году – 252 осужденных.

ИА «Орелград»