Жителей Мценска начнут привлекать к спорту уже с 3-х лет

Дети должны систематически заниматься физкультурой.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске» принята властями районного центра. Куратором стал отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту, соисполнителями – «Спортивная школа» и «Спортивная школа олимпийского резерва № 2». Цели программы – повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, подготовка детско-юношеского резерва и содействие развитию спорта высших достижений.

Достичь их предполагается за счет развития инфраструктуры и создания условий для занятий физической культурой и массовым спортом для всех категорий и групп населения. Главными индикаторами успешности реализации программы станут количество проведенных спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня, доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения, и доля обеспеченности спортсооружениями.

Действие программы рассчитано на 2024-2026 годы, реализуется она в один этап. Всего по ней предусмотрено финансирование в сумме 2,59 миллиона рублей, все средства поступят из муниципального бюджета. Уже в 2024 году власти обещают направить на реализацию запланированных мероприятий 1,13 миллиона рублей. Программа предусматривает увеличение доли горожан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории.

Впрочем, курс взят на увеличение доли «спортсменов» и в других возрастных категориях, вплоть до 79 лет включительно. Кроме того, увеличиться должно и количество амчан, успешно выполнивших нормативы тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных спортивных школ.

«Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших приоритетов Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, – следует из паспорта программы. – На сегодняшний день в городе Мценске сложилась ситуация, когда необходимо принимать меры по качественному улучшению состояния здоровья населения, формированию новых ценностных ориентиров молодежи (включающих неприятие вредных привычек, ведение здорового образа жизни), высокого уровня гражданственности и патриотизма».

Кстати, в городе Мценске функционируют: две спортивные школы, «Ледовый дворец», два плавательных бассейна, три футбольных поля, 17 спортивных залов, три открытых ледовых катка, тренажерный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, Центр тестирования ВФСК ГТО и «умная» спортивная площадка.

ИА «Орелград»