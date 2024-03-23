Во Мценске так и не раскрыли тайну пропавших туй

Деревья таинственно исчезли прямо из центра города еще четыре года назад.

В июле 2020 года, в ходе инвентаризации мценского парка Калинникова, было установлено, что на территории парка отсутствуют 10 туй. Общая их стоимость была оценена властями в 69 006,10 рублей, то есть по 6900,61 рублей за штуку. Мэрия 2 и 7 июля 2020 года направила в МО МВД России «Мценский» обращения с просьбой расследовать пропажу. «Лица, виновные в хищении муниципальной собственности, в настоящее время не установлены», – об этом говорится в отчете управления по муниципальному имуществу города Мценска.

Отчет чиновники подготовили для депутатов Мценского горсовета. В нем идет речь о работе по учету и обеспечению сохранности зеленых насаждений на городских территориях. В документе отмечено, что во избежание дальнейшего разграбления и уничтожения зеленых насаждений, на территориях мценских парков и скверов теперь устанавливаются видеокамеры. Системы видеонаблюдения также установлены на территории «умной площадки» в микрорайоне Коммаш и на территории сквера Фета. Видеокамеры учтены в реестре муниципального имущества города Мценска, их общая стоимость составляет 2,28 миллиона рублей.

«Сохранность и учет зеленых насаждений, находящихся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений, обеспечивает правообладатель имущества», – подчеркнули авторы отчета. К слову, по состоянию на 1 марта 2024 года в реестре муниципального имущества города Мценска зеленых насаждений учтено на сумму 3,997 миллиона рублей, в том числе: в муниципальной казне на сумму 567 297,38 рублей, в оперативном управлении муниципальных учреждений – на сумму 3,429 миллиона рублей. В хозяйственном ведении МУП «Водоканал» находятся многолетние насаждения (березы, тополя, липы и ели) в районе водозабора по улице Караулова Гора.

Из отчета также следует, что в 2023 году постановлением администрации города Мценска был списан кустарник барбарис, всего 306 штук на сумму 212 887,69 рублей. Барбарис находился в оперативном управлении Мценского «Дворца культуры», но, как сообщается, пришел в негодность вследствие физического износа. Кустарник был посажен в парке Калинникова в рамках благоустройства сквера в 2020 году, но не прижился в наших климатических условиях и засох, объясняют чиновники.

ИА «Орелград»