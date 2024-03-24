Несговорчивую орловчанку по суду лишили прописки

Выписала женщину из сельского дома её собственная сестра.

Кромской районный суд Орловской области в заочном порядке рассмотрел гражданское дело по иску одной сестры к другой. Как пояснили в пресс-службе суда, предметом спора стал дом в Кромском районе, который вместе с земельным участком много лет назад достался местной жительнице Евгении по договору дарения. В иске женщина указала, что с февраля 2004 в спорном доме также зарегистрирована ее сестра Ирина. Поведение сестры Евгению не устраивает, поскольку, по ее мнению, та прописана в доме лишь формально, а ей самой приходится за это переплачивать.

«Евгения как собственник несет расходы на содержание жилого дома, делает ремонт, оплачивает жилищно-коммунальные услуги, в том числе и за Ирину, – пересказывает пресс-служба суда исковые требования. – Регистрация ответчика – Ирины, носила формальный характер, она никогда в жилой дом не вселялась, в доме отсутствуют ее личные вещи, расходов на содержание дома она не несла, отношения с истцом Евгенией не поддерживала и не поддерживает».

Интересно, что истица также заявила, что сестра Ирина не является членом ее семьи. Указала она и на то, что никакого соглашения о пользовании жилым домом она с сестрой не заключала, а сам дом находятся в ее собственности. Решить спор без суда сестрам не удалось, поскольку «добровольно обратиться с заявлением о снятии с регистрационного учета по месту жительства Ирина не желает».

«Ответчик Ирина в судебное заседание не явилась, о дате и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщила, – говорят в пресс-службе Кромского районного суда. – В связи с чем, заочным решением исковые требования Евгении были удовлетворены. Ирина признана не приобретшей право пользования жилым помещением, данное решение суда явилось основанием для регистрирующего органа для снятия Ирины с регистрационного учета. Заочное решение не вступило в законную силу».

Кстати, в Орловской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом наблюдалась тенденция увеличения рассмотрения гражданских дел, возникающих из жилищных правоотношений. Их количество выросло с 1432 дел в 2022 году до 1831 дела в минувшем году, или на 27,86 процента. Кроме того, в 2023 году районными судами Орловской области было рассмотрено 1517 дел, возникающих из семейных правоотношений, 1163 дела, связанных с землепользованием, и 998 дел, связанных с наследованием имущества.

ИА «Орелград»