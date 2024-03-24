Под Орлом наказали автоледи, сбежавшую с места ДТП

Орловчанка на один год лишилась права управления транспортными средствами.

Как сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда, местная жительница понесла административную ответственность за оставление места ДТП. Причем в районном суде дело слушалось в апелляционной инстанции. Изначально автоледи предстала перед мировым судьей, который признал ее виновной по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Иными словами, женщину наказали за оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого она являлась. Постановлением мирового судьи ей было назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год.

«Не согласившись с указанным постановлением, гражданка, привлеченная к административной ответственности, обратилась с жалобой, – сообщает пресс-служба районного суда. – Она указала, что категорически не согласна с вынесенным постановлением и просила его отменить, а производство по делу прекратить за отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения».

Автоледи пришла на судебное заседание и лично пояснила суду, что у нее не было умысла на оставление места ДТП. Она пояснила, что место аварии пришлось покинуть, поскольку ей самой потребовалась медицинская помощь. Однако суд апелляционной инстанции, выслушав доводы правонарушительницы и изучив представленные материалы и документы, решил оставить постановление мирового судьи без изменения, а жалобу без удовлетворения.

«Оставление места ДТП является безусловным основанием для привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за исключением крайней необходимости). Наказание судом первой инстанции назначено в пределах санкции по данной статье», – пояснили по этому поводу в пресс-службе Малоархангельского районного суда.

Кстати, в 2023 году районными судами Орловской области было рассмотрено 2083 жалобы и протеста на не вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях. По данным Орловского облсуда, это на 57,45 процента больше, чем было за аналогичный период 2022 года, когда суды рассмотрели 1323 жалобы. Из указанного числа было рассмотрено 234 жалобы на постановления, вынесенные мировыми судьями (в 2022 году – 285 жалоб).

ИА «Орелград»