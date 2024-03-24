В Корсаково зарегистрировали всего 12 преступлений за год

Одна из самых безопасных территорий выявлена в Орловской области.

Корсаковские депутаты приняли к сведению отчет начальника пункта полиции «Корсаковский» МО МВД России «Новосильское» о результатах оперативно-служебной деятельности за 2023 год. Из него следует, что основные усилия были направлены на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, укрепление правопорядка и обеспечение общественной безопасности. Всего за 2023 год в пункт полиции поступило 414 заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и иной информации о происшествиях. Основной объем сообщений поступил в дежурную часть.

«Анализ состояния преступности на территории Корсаковского района за 12 месяцев 2023 года показывает, что на 29,4 процента снизилось по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных преступлений – зарегистрировано 12 преступлений, – говорится в докладе. – По итогам 2023 года общее количество раскрытых преступлений снизилось и составило 5 преступлений. Количество нераскрытых преступлений по сравнению с прошлым годом увеличилось, по итогам работы за 2023 год не раскрыто 6 преступлений».

Особую озабоченность у местной полиции, судя по докладу, вызывают дистанционные кражи и мошенничества с банковских счетов жителей Корсаковского района. Несмотря на профилактическую работу, проводимую сотрудниками полиции, местное население продолжает попадаться на уловки мошенников, предоставляя им сведения о своих банковских счетах, реквизиты банковских карт и т.д. Правда, в 2023 году в Корсаково было зарегистрировано всего два таких преступления, но оба все еще остаются нераскрытыми. Как говорят в полиции, с раскрытием таких преступлений в силу дистанционности их совершения имеются определенные трудности.

«За 12 месяцев 2023 года зарегистрировано три тяжких преступления, не раскрыто одно тяжкое преступление, особо тяжких преступлений не зарегистрировано», – перечислено в докладе. Также было зарегистрировано два преступления против личности и одно преступление, связанное с причинением вреда здоровью средней степени тяжести, все они были раскрыты, заверили в местной полиции. В отчетном периоде не было зарегистрировано преступлений, совершенных в общественных местах, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними или в отношении них.

ИА «Орелград»