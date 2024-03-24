Орловцу дали 3 года за 3 килограмма конопли

Мужчина получил минимальное наказание, но срок будет отбывать в колонии.

Орловский районный суд признал местного жителя 1990 года рождения виновным в незаконном приобретении и хранении трех килограммов дикорастущей конопли, то есть в совершении тяжкого преступления. Действия подсудимого были квалифицированы по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Учитывая смягчающие наказание обстоятельства, орловцу было назначено минимально возможное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи, в виде трех лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу, обжаловать его вправе как сторона обвинения, так и осужденный, и его адвокат.

Как сообщили в пресс-службе Орловского районного суда, было установлено, что гражданин летом 2023 года приобрел и хранил с целью личного потребления растения, содержащие наркотическое средство. Мужчина собрал урожай дикорастущей конопли, из которой, с его слов, он собирался изготовить марихуану исключительно для личного потребления. В противном случае его действия могли бы быть квалифицированы еще и как покушение на сбыт наркотических средств, тогда наказание могло бы оказаться еще более суровым.

Конопля общей массой 3313 граммов, а это крупный размер с точки зрения закона, была изъята у осужденного в конце августа 2023 года сотрудниками ГИБДД УМВД России по Орловской области. Они остановили для проверки автомобиль, двигавшийся по дороге в пригороде Орла. При осмотре полицейские обнаружили в багажнике подозрительного автомобиля «растения, содержащие наркотические средства». В пресс-службе суда отметили, что во время проведения следствия молодой человек вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся.

К слову, в 2023 году районные суды Орловской области рассмотрели 267 уголовных дел о незаконных действиях с наркотическими средствами и психотропными веществами. Ответственность за такие преступления предусмотрена статьями 228-234.1 Уголовного кодекса РФ. Для сравнения, в 2022 году в регионе было рассмотрено 280 таких дел, то есть их количество за минувший год незначительно сократилось.

ИА «Орелград»