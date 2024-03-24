Сотни нарушений вскрыты при проверке дорог под Орлом

Прокуратура отмечает увеличение числа поступивших дорожных обращений.

В 2023 году прокуратурой на территории Орловского муниципального округа было выявлено 286 нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Многие нарушения выявлялись по итогам выездных проверок, в ходе которых инспекторы ГИБДД обследования проезжую часть с помощью специальных измерительных приборов. Местная прокуратура, которая все еще носит статус районной, хотя Орловский район стал округом, также отмечает: в минувшем году было внесено 89 представлений об устранении выявленных дорожных нарушений, а в суды было подано 40 исков об обязании местных властей и собственников дорог привести дорожные покрытия в соответствие с требованиями государственных стандартов.

«Вместе с тем, до настоящего времени не решена проблема с соответствием автомобильных дорог установленным законодательством требованиям, о чем свидетельствует увеличение числа поступивших обращений, актов прокурорского реагирований в данной сфере, – говорится в отчете районной прокуратуры, который был озвучен в Окружном совете народных депутатов. – В связи с изложенным, прокуратурой района на первое полугодие 2024 года запланировано проведение проверки в указанной сфере».

В то же время глава Орловского муниципального округа Роман Жуков в своем отчетном докладе, с которым он тоже выступил перед депутатами, отметил: «Работа нашего муниципалитета направлена на создание максимально комфортных условий проживания населения». Он сообщил, что в округе насчитывается более 1700 км дорог, из них в грунтовом исполнении около 940 км, в щебеночном – 414 км, в асфальтовом – 363 км. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году был проведен ремонт пяти объектов и девяти дорог общего пользования общей протяженностью 5,65 км.

Кроме того, в 2023 году на территории округа было отремонтировано более 30 км автодорог в рамках муниципальной программы развития сети автомобильных дорог. Освоено было свыше 478 миллионов рублей. Из них 155 миллионов рублей поступили из федерального бюджета, более 215 миллионов рублей – из Дорожного фонда Орловской области, свыше 107 миллионов рублей – из Дорожного фонда Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»