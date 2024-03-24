В январе жильё в Орле строили только простые граждане

Организации-застройщики не вводили объекты в эксплуатацию.

Итоги работы строителей в январе 2024 года оценили аналитики Орелстата. Любопытной выглядит статистика по жилищному строительству. Здесь ударно проявил себя частный сектор. Сообщается, что в январе 2024 года в целом в Орловской области индивидуальными застройщиками было построено 124 жилых дома общей площадью 16,4 тысячи квадратных метров, в том числе в городах и поселках городского типа – 5 тысяч квадратных метров, в сельской местности – 11,4 тысячи квадратных метров.

«Из них 18 жилых домов площадью 1,2 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, – сообщает Орелстат. – Организациями-застройщиками жилье в отчетном периоде не вводилось в эксплуатацию. Из числа введенных в действие в январе 2024 года зданий 99,2 процента составляют здания жилого назначения».

Поясним, что в январе в регионе было введено в строй только одно здание нежилого назначения. Впрочем, на работу строителей влияло сразу несколько факторов, в том числе погодный. Кроме того, не стоит забывать, что примерно треть января заняли выходные дни. В целом объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в первом месяце текущего года составил 2,216 миллиарда рублей, или 147,8 процента (в сопоставимой оценке) к уровню соответствующего месяца предыдущего года.

Также аналитики Орелстата подсчитали, что организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, в январе было выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на общую сумму 708,2 миллиона рублей. Данный показатель в сопоставимых ценах на 47,8 процента превышает объем работ января прошлого года.

ИА «Орелград»