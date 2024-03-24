Плещеевский завод отсудил право на советское здание

В качестве истцов выступили муниципальные власти.

Плещеевский крахмальный завод подал иск к администрации Малоархангельского района и ее отделу по управлению муниципальным имуществом и землеустройству о признании права собственности на нежилое здание: склад-станцию, 1970 года постройки. Его общая площадь составляет 349,2 квадратных метров, площадь участка под ним – 1928 квадратных метров. Чтобы разрешить спор, арбитражному суду пришлось заглянуть в историю.

Было установлено, что в 1961 году управлением промпродтоваров Орловского совнархоза Орловскому отделению Московской железной дороги было поручено строительство подъездного железнодорожного пути для грузовых операций Плещеевского крахмалопаточного завода. В 1970 году завод построил складское помещение для хранения сырья и готовой продукции, ставшее теперь предметом спора.

В июле 1992 года трудовой коллектив принял решение о приватизации муниципального предприятия Плещеевского крахмального завода. Позднее оно было преобразовано в акционерное общество открытого типа. В августе 1992 года в Госкоимущество была подана заявка на приватизацию. По итогам инвентаризации были составлены акты. Согласно акту оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 1 июля 1992 года в собственность передавался склад-станция 1970 года постройки с остаточной стоимостью 17 005,4 рубля.

Также было подготовлено информационное сообщение, согласно которому в состав объектов недвижимого имущества входил склад-станция остаточной стоимостью 17 тысяч рублей. В ноябре 1992 года было принято решение об утверждении плана приватизации Плещеевского крахмального завода. Впоследствии его организационно-правовая форма сначала была изменена на акционерное общество открытого типа, затем – на акционерное общество (непубличное). Что касается спорного здания, то в реестре имущества Орловской области оно не значится. Проследив судьбу завода и правопреемственность, суд признал за акционерным обществом «Плещеевский крахмальный завод» право собственности на склад-станцию советского периода.

ИА «Орелград»