Обладминистрация пообещала достроить станцию умягчения в этом году

В лучшем случае – в декабре.

«Орёлграду» удалось узнать подробности реализации проекта по строительству «Станции умягчения Окского водозаборного узла». Соответствующий контракт заключён в конце 2022-го года. Согласно открытой информации из системы госзакупок, работы должны были окончиться в январе этого года. При этом последние акты о приёмке работ датируются мартом 2023-го.

На наш официальный запрос ответила Юлия Меркулова – исполняющая обязанности заместителя руководителя областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Госслужащая признала, что отставание от графика имеет место. Чиновница объяснила это «необходимостью пересогласования импортного оборудования и длительными сроками его изготовления». По её словам, сейчас эти приборы, которые являются высокотехнологичными, уже изготовлены и ожидают своей отправки в Орловскую область.

Также представительница областной администрации пояснила, что орловские власти согласовали с Минстроем России перенос соответствующего финансирования на текущий год «в целях недопущения срыва реализации проекта». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года.

Строительством станции занимается ООО «Транком Строй», а официальным заказчиком работ выступает «Орёлгосзаказчик». «Актуализация сведений в ЕИС «Закупки» осуществляется заказчиком», – добавили в департаменте.

ИА «Орелград»